Speyer Polizei setzt Taser gegen zwei Männer in Speyer ein

Speyer · Die Polizei hat gegen zwei Männer in Speyer Taser eingesetzt. Die beiden 30-Jährigen seien in der Nacht zum Sonntag in einer Schlägerei verwickelt gewesen, teilte die Polizei in Speyer am Sonntag mit.

15.10.2023, 13:06 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Zuvor hätten ein 24-Jähriger und ein 30-Jähriger auf zwei 30 Jahre alte Männer eingeschlagen, die gerade aus einem angrenzenden Lokal gekommen waren, hieß es. Nachdem zwei der 30-Jährigen sich nicht trennen ließen und weiterhin aufeinander eingeschlagen hätten, habe die Polizei sie mit einem Taser beschossen und gefesselt. Der 30-Jähriger, der zu den Angreifern gehört habe, habe sich nicht beruhigt und die Polizei vor Ort beleidigt. Er sei vorübergehend festgenommen worden. Die Beteiligten trugen den Angaben zufolge leichte Verletzungen davon. Nach Angaben eines Sprechers ermittelt die Polizei gegen die beiden Angreifer sowie gegen einen 30-Jährigen aus der anderen Gruppe wegen Körperverletzung. © dpa-infocom, dpa:231015-99-571716/2

(dpa)