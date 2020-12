Polizei setzt bei Kontaktbeschränkungen auch auf die Bürger

Der rheinland-pfälzische Innenminister, Roger Lewentz (SPD). Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Mainz Bei der Einhaltung der Kontakteinschränkungen an Weihnachten und Silvester ist die Polizei auch auf die Bevölkerung angewiesen. Die Polizei kontrolliere das Verhalten in der Öffentlichkeit und nur in Ausnahmefällen in den Wohnungen, sagte Innenminister Roger Lewentz am Montag in Mainz.

„Ausnahmefälle sind zum Beispiel Lärmbelästigung oder andere Belästigungstatbestände“, erläuterte der SPD-Politiker. „Wir verlassen uns - das hat auch der erste Lockdown gezeigt - ein gutes Stück auf das disziplinierte Verhalten der Bevölkerung.“ Es gehe darum, „Bewegungszahlen deutlich nach unten zu bringen“. „Das werden wir auch erreichen.“

„Wir als Gesellschaft und auch die Polizei sind auch darauf angewiesen, dass die Menschen begreifen, es geht um ihre Gesundheit.“ Bei den anhaltend hohen Todeszahlen im Zusammenhang mit Corona werde vielen Menschen klar, dass es auch ihre Liebsten treffen könne. Das Verständnis der Bevölkerung für den harten Lockdown von diesem Mittwoch an sei groß. Viele seien auch der Auffassung, dieser hätte schon früher kommen sollen.