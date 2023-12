Pirmasens Polizei schließt nach Leichenfund Verbrechen aus

Pirmasens · Mehrere Monate nach dem Fund einer Leiche in Pirmasens schließt die Polizei ein Verbrechen aus. Das gehe aus der Obduktion der im Frühling in einem Wohnhaus entdeckten Toten hervor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

20.12.2023 , 13:11 Uhr

Der skelettierte Leichnam einer Frau war im April 2023 bei der Entrümpelung einer Wohnung gefunden worden. Die genaue Todesursache der Bewohnerin sei nicht mehr zu ermitteln gewesen, hieß es. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei und rechtsmedizinischen Untersuchungen sei aber ein Gewaltdelikt auszuschließen. Die Identität der Toten wurde über eine DNA-Analyse bestätigt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen in dem Todesfall eingestellt.

(dpa)