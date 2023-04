Ermittlungen Polizei: Rettungswagen mit Stahlkugeln beschossen

Saarbrücken · Unbekannte haben einen Rettungswagen in Saarbrücken der Polizei zufolge mit zwei Stahlkugeln beschossen. Der Wagen sei seitlich getroffen worden, als er vor einer roten Ampel stand, teilten die Behörden in der saarländischen Landeshauptstadt am Montag mit.

24.04.2023, 12:44 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Weil die Kugeln mit acht Millimeter Durchmesser die Scheibe bei dem Vorfall am Sonntag nicht durchschlagen hätten, sei niemand verletzt worden, hieß es. Es sei Sachschaden entstanden. Die Munition wurde sichergestellt. Wegen der Durchschlagkraft der Kugeln gehen die Ermittler davon aus, dass die Geschosse mit einer Schleuder abgefeuert wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen. © dpa-infocom, dpa:230424-99-428718/2

(dpa)