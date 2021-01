Polizei rettet zwei Rehe vor dem Ertrinken

Ein Beamter der Wasserschutzpolizei Germersheim rettet ein Reh aus dem überfluteten Vorland. Foto: -/Wasserschutzpolizei Station Germersheim/dpa

Germersheim Die Wasserschutzpolizei Germersheim hat zwei Rehe in Not vor dem Ertrinken gerettet. Die Tiere seien so schwach gewesen, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr aus dem überfluteten Bereich kamen, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Die Beamten hatten die Rehe bei einer Kontrolle des überfluteten Deichwegs zwischen Wörth und Jockgrim entdeckt. Kurzerhand wurden also die Gummistiefel angezogen und die zwei Rehe aus dem überfluteten Auwald gerettet und an Land gebracht.