Polizei rettet Hund aus Auto: Halter sitzt im Kino

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Bei Außentemperaturen von weit über 35 Grad hat die Polizei in Neustadt an der Weinstraße einen Hund aus einem aufgeheizten Auto befreit. Der 63-jährige Halter habe währenddessen am Donnerstag in einem klimatisierten Kino gesessen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa