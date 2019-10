Polizei: regelmäßige Streife vor jüdischen Einrichtungen

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa.

Mainz Nach dem Attentat in Halle an der Saale haben die Sicherheitsbehörden in Rheinland-Pfalz ihre Präsenz vor 17 jüdischen Einrichtungen erhöht. Die Polizei sei vor diesen Synagogen und anderen Einrichtungen aber auch schon vorher regelmäßig Streife gefahren und habe bei Versammlungen immer mehr Kräfte im Einsatz, berichtete eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Donnerstag in Mainz.

Die Polizei sei in gutem und regelmäßigem Austausch mit der jüdischen Gemeinde und daher informiert, wenn es besondere Feste oder Veranstaltungen gebe.