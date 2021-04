Neue miese Betrugsmasche : Achtung vor falschen Corona-Ärzten!

Pirmasens Die Polizei warnt vor Telefonanrufen, mit denen vor allem ältere Menschen abgezockt werden sollen.

Die Polizei in Pirmasens warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Derzeit komme es vermehrt zu Anrufen bei älteren Personen, in denen ein angeblicher Professor oder Chefarzt eines umliegenden Krankenhauses eine vermeintlich schwere Corona-Erkrankung eines engen Verwandten melde, teilten die Behörden am Donnerstag mit.