Polizei: Nur wenige Corona-Verstöße vor Teil-Lockdown

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Mainz Rheinland-Pfalz geht am Montag in den Teil-Lockdown. Die Menschen haben das letzte Wochenende vor den verschärften Beschränkungen noch einmal für Restaurantbesuche genutzt. Trotz Verstößen gegen Hygieneregeln war die Polizei zufrieden.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben sich am letzten Wochenende vor dem Teil-Lockdown überwiegend an die Corona-Regelungen gehalten. Die Nacht sei insgesamt ruhig verlaufen, es sei nur zu einzelnen Verstößen gekommen, teilten die zuständigen Polizeibehörden am Sonntag mit. Unter anderem wurden mehrere Partys aufgelöst.

In Birkenfeld wurde eine Geburtstagsfeier mit 17 Personen „im Einvernehmen mit dem Geburtstagskind“ beendet, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In Trier musste eine Ansammlung von Jugendlichen im Freien aufgelöst werden. Die Einsatzkräfte in Kaiserslautern registrierten im Stadtgebiet mehrere Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Menschen reagierten laut Angaben der Beamten allerdings sehr verständnisvoll. In Mainz und Worms habe die Polizei zwei Gaststätten aufgrund der Missachtung der Corona-Regelungen schließen müssen.

Verstöße aufgrund von Halloween waren bei den Dienststellen nicht bekannt. „Halloween ist bei uns mehr oder weniger komplett ausgefallen“, sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern. In Koblenz seien zwar „ein paar Eier geflogen“, wie eine Sprecherin mitteilte, die Lage sei aber im Rahmen geblieben. Vor dem Inkrafttreten der strengeren Corona-Regeln am Montag hatten Politiker und Behörden an die Bevölkerung appelliert, sich an die aktuellen Maßnahmen zu halten.

Am Samstag hatten Polizeidienststellen bereits ein überwiegend positives Fazit gezogen. Es habe umfangreiche Kontrollen gegeben, die Nacht sei aber ruhig geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Mainz.

Die Zahl der neu gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus hat sich in Rheinland-Pfalz am Sonntag um 388 gegenüber dem Vortag erhöht. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 20 947, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 11.05 Uhr). 8307 Menschen sind aktuell im Land mit dem Virus infiziert, 12 353 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um zwei auf 287.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wurden in Rheinland-Pfalz 73 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Das entsprach acht Prozent der belegten Intensivbetten. 39 Patienten mussten beatmet werden. (Stand Sonntag, 12.15 Uhr)

Alle 36 Kreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz waren auch am Sonntag weiterhin über der als kritisch geltenden Schwelle von 50 Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am höchsten war der Wert im Kreis Birkenfeld mit 151,9. Danach folgten die Städte Ludwigshafen mit 150,9 und Mainz mit 135,4.