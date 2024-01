Saarbrücken Polizei nimmt verurteilten Mörder fest

Saarbrücken · Die Einreise nach Deutschland ist einem wegen Mordes verurteilten Österreicher zum Verhängnis geworden. Die Bundespolizei in Saarbrücken verhaftete den 56-Jährigen am Donnerstag bei der Kontrolle eines Reisebusses am Hauptbahnhof, wie sie mitteilte.

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der Österreicher war laut Polizei bereits 1993 in Deutschland zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Nach zwölf Jahren in deutschen Gefängnissen sei er aber nach Österreich abgeschoben worden - allerdings unter der Auflage, Deutschland nie wieder zu betreten. Bei der Kontrolle seiner Personalien stießen die Beamten eigenen Angaben zufolge auf diese im polizeilichen Informationssystem hinterlegten Auflagen. Da der 56-Jährige mit der Einreise gegen sie verstoßen habe, sei der Haftbefehl wieder aktiv geworden. Warum der Mann am Donnerstag mit dem Bus von Frankreich nach Deutschland reiste, war einer Polizeisprecherin zufolge unklar. Die Beamten verhafteten den Mann, der nun den Rest seiner lebenslangen Haftstrafe in einem deutschen Gefängnis verbüßen muss.

(dpa)