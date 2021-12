Polizei nimmt Verdächtigen nach Brand in Bankfiliale fest

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern Nach einem Brand im Vorraum einer Bankfiliale in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 33 Jahre alte Mann soll in der Nacht auf Montag vorsätzlich ein Feuer in der Filiale gelegt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten.

Die Filiale ist in einem Mehrfamilienhaus, an dem laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro entstand. Anhand der Aufzeichnung einer Überwachungskamera erkannte eine Polizistin den Verdächtigen am Mittwochnachmittag in der Stadt. Er wurde einen Tag später einem Richter am Amtsgericht vorgeführt, der seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete. Derzeit sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sei.

(dpa)