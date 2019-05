Polizei nimmt untergetauchten Straftäter fest: 75 Tage Haft

Lautzenhausen/Hanau Die Bundespolizei hat am Flughafen Hahn einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter festgenommen. Beamte nahmen den 41-Jährigen fest, als er in einen Flieger ins marokkanische Fez steigen wollte, wie die Bundespolizei in Trier am Dienstag mitteilte.

