Koblenz Die Polizei hat in Koblenz einen mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Der unter Bewährung stehende Mann werde verdächtigt, im Sommer 2019 mehrfach mit Amphetamin gehandelt zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Er wurde am Montag in Untersuchungshaft gebracht. Die Polizei hatte in der Wohnung seiner Freundin, in der er sich aufgehalten hatte, 800 Gramm Amphetamin, 300 Ecstasy-Tabletten, etwas Kokain und Handelsutensilien gefunden.