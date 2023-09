Neunkirchen Polizei nimmt nach Fund von toter Frau Tatverdächtigen fest

Die Ermittler gingen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die 69-Jährige aus Schiffweiler Opfer eines Sexualdelikts wurde. Ihr teilweise entkleideter Leichnam war am vergangenen Donnerstagnachmittag bei der Suche der Polizei in einem Bach nahe der Kläranlage Sinnerthal gefunden worden. In der Nähe lag ihr Fahrrad.