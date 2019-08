Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest

Trier/Mainz Bei Wohnungsdurchsuchungen im Kreis Trier-Saarburg und in Mainz hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Dem 38-Jährigen werde auch Menschenhandel vorgeworfen, teilte die Bundespolizei in Frankfurt mit.

