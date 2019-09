Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Worms Zwei Wochen nach einem Raubüberfall auf eine Frau in Worms hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Der 52-Jährige habe den Überfall gestanden, er sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

