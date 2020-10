Polizei nimmt gesuchten Mann nach durchzechter Nacht fest

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa

Worms Die Polizei hat in Worms einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 27-Jährige war den Beamten am Samstag durch Zufall ins Netz gegangen: Er hatte bei zwei Frauen übernachtet, die er am Freitagabend kennengelernt hatte, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa