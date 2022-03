Kriminalität : Polizei nimmt bei Drogengeschäft fünf Männer fest

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Winnweiler Die Polizei hat im pfälzischen Winnweiler mehrere mutmaßliche Drogenhändler bei einem Rauschgiftgeschäft gefasst und rund 40 Kilo Marihuana sichergestellt. Die fünf Beteiligten seien am Donnerstagabend festgenommen worden und säßen inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Freitag mit.

Bei dem Polizeieinsatz am Bahnhof von Winnweiler seien auch drei Autos der Drogenverkäufer sichergestellt worden.

Die fünf beteiligten Männer im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 40 stammen den Angaben zufolge teils aus Worms und teils aus Nordrhein-Westfalen. Zwei der Beschuldigten hätten den Drogenhandel bestritten, die anderen hätten geschwiegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

(dpa)