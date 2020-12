Polizei: Nach Vorfall mit Auto noch kein Hinweis auf Motiv

Trier Nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in der Innenstadt von Trier gibt es Polizeiangaben zufolge noch keine Hinweise auf das Motiv. Der 51 Jahre alte Tatverdächtige aus der Region habe nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine in dem Fahrzeug gesessen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Trier.