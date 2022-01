Polizei mit Trauerflor nach tödlichen Schüssen

Stuttgart Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz haben die Polizeipräsidien in Baden-Württemberg auf ihren Twitter-Accounts einen Trauerflor im Profilbild hochgeladen und alle denselben Tweet gepostet: „Wir trauern um unsere Kollegin und unseren Kollegen aus Rheinland-Pfalz.

Zum Angriff auf die beiden jungen Bematen sagte Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart: „Eine Tat, die sinnloser und abscheulicher nicht sein könnte.“ Weit über 300.000 Menschen setzten sich derzeit als Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte deutschlandweit beruflich für die Sicherheit ein. Nicht immer bleibe dies ohne Risiko. „Wer aber die angreift oder gar tödlich verletzt, die ihren Kopf für unsere Sicherheit hinhalten, der greift uns alle an. Diese schreckliche Tat ist deshalb ein Angriff auf unseren Rechtsstaat und auf all diejenigen, die ihn tagtäglich mit größtem persönlichem Engagement schützen“, erklärte Strobl.