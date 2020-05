Polizei mit Hubschrauber zur Kontrolle von Corona-Regeln

Ein Polizeihubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat am Sonntag einen Hubschrauber eingesetzt, um die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu überwachen. „Der Hubschrauber ist in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs und unterstützt die Kollegen am Boden“, teilte ein Sprecher der Polizei Trier mit.

Diesen Sonntag habe der Hubschrauber unter anderem in der Teufelsschlucht (Eifelkreis Bitburg-Prüm) viele Wanderer und Familien gesichtet. Beim Eintreffen der Beamten sei die Lage aber entspannt gewesen. „Die Bevölkerung nimmt die Regeln nach wie vor an“, sagte der Polizeisprecher.