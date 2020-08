Polizei: Mehrere Lkw-Ladungen mit vermeintlichem Diebesgut

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Trier Die Polizei hat in Trier mehrere Lkw-Ladungen vermeintliches Diebesgut gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten Ermittler am Montag bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses eine Vielzahl an Fahrrädern, Motorrollern sowie Fahrrad- und anderen Fahrzeugteilen sicher.

