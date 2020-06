Polizei Ludwigshafen sagt mit Video „nein“ zu Rassismus

Ludwigshafen In der aktuellen Debatte um Rassismus und Polizeigewalt hat sich das Polizeipräsidium in Ludwigshafen mit einem Video zu Wort gemeldet. Darin sind 16 Polizeimitarbeiter zu sehen, die in verschiedenen Sprache „nein“ sagen.

Das Video mündet in den Satz „Wir sagen „nein“ zu Rassismus und Diskriminierung“, den Polizeipräsident Thomas Ebling spricht. Die Produktion wurde auf mehreren Social-Media-Kanälen veröffentlicht.