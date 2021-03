Polizei löst Verlobungsfeier auf: Gäste ohne Abstand

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Weiskirchen-Thailen Die Polizei hat im saarländischen Weiskirchen eine Verlobungsfeier mit zwölf Personen aufgelöst. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hätten die Beamten am Samstagnachmittag in einer Zweizimmerwohnung im Ortsteil Thailen die Feiernden ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Auch die Mindestabstände seien nicht eingehalten worden. Die private Zusammenkunft sei umgehend beendet und die Personalien der Beteiligten im Alter zwischen 15 und 43 Jahren aufgenommen worden. Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung wurden gegen sie Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.