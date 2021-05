Polizei löst im Landkreis Sankt Wendel unerlaubte Party auf

Tholey In einem Ortsteil der Gemeinde Tholey (Landkreis Sankt Wendel) hat die Polizei eine unerlaubte Feier beendet. 14 Personen hätten dort am Samstagabend in einem Pavillon gefeiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Wie ein Sprecher erklärte, war die Polizei von einem Anrufer darüber informiert worden, dass bereits an den Wochenenden zuvor derartige Partys stattgefunden hätten. Dieses Mal habe sich der Zeuge jedoch besonders daran gestört und deshalb die Polizei gerufen. Die Feiernden erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.