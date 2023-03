Kriminalität Laster doppelt so schwer wie erlaubt

Ruppertsweiler · Auf einer Bundesstraße in der Südwestpfalz hat die Polizei einen Lastwagen gestoppt, der doppelt so schwer war wie erlaubt. Wie die Polizeidirektion Pirmasens berichtete, fiel der Laster mit polnischem Kennzeichen in der Nacht zum Mittwoch auf der B10 bei Ruppertsweiler auf.

22.03.2023, 11:46 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht.

Auf einem Betriebsgelände in Annweiler wurde der Wagen gewogen. „Hierbei konnte bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm, ein tatsächliches Gesamtgewicht von 7120 Kilogramm festgestellt werden, was einer Überladung um circa 103 Prozent entspricht“, berichteten die Beamten am Morgen. Zudem gab es keine Nachweise über Fahr- und Ruhezeiten. Als Konsequenz wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Auch auf das Halterunternehmen kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. © dpa-infocom, dpa:230322-99-43464/2

(dpa)