Polizei kontrolliert Testpflicht: Reiserückkehrer an Grenzen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Koblenz/Frankfurt/Main Die Bundespolizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland prüft vermehrt die seit Sonntag geltende Testpflicht für Einreisende nach Deutschland. Reisende werden an den Grenzen „stichprobenartig“ kontrolliert, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag in Koblenz sagte.

Kontrollen gebe es im Grenzraum in einem Radius von bis zu 30 Kilometer auf deutscher Seite. Dafür seien sowohl mehr Beamte im Einsatz als auch mehr Kontrollstellen besetzt. Bei Verstößen werden demnach Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, die an die zuständigen Gesundheitsämter weitergeleitet werden.

Am Frankfurter Flughafen hat die neue Testpflicht keine Auswirkungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Die nun geltende Vorgabe hatte es bereits zuvor für alle Flugpassagiere gegeben. Nun gilt sie auch für Einreisen per Auto, Bahn oder Schiff.

Seit Sonntag müssen alle Menschen ab zwölf Jahren bei der Einreise eine Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnis nachweisen. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien verhindert werden. Bei Einreisen aus einem Virusvariantengebiet müssen auch Geimpfte und Genesene ein aktuelles Testergebnis vorlegen können.