Polizei klärt Einbruchserie auf: Haupttäter festgenommen

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Ahrweiler Die Polizei hat eine Serie von Diebstählen und Einbrüchen im Landkreis Ahrweiler aufgeklärt. Dabei sei eine Bande am Werk gewesen, teilte die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstag mit. Als mutmaßliche Haupttäter wurden ein 24-Jähriger aus Rheinland-Pfalz sowie ein 23-Jähriger aus Bonn ermittelt.

