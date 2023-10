Verkehr Polizei kann Mann nach Unfall unter Drogeneinfluss aufspüren

Frankeneck · Nachdem ein 37-jähriger Motorroller-Fahrer am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall flüchtete, ist er von der Polizei aufgespürt worden. Auf der Bundesstraße 39 in Frankeneck (Landkreis Bad Dürkheim) war der Mann zuvor auf einen abbremsenden Pkw aufgefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

05.10.2023, 22:18 Uhr

Daraufhin sei der Fahrer mit seinem Zweirad geflüchtet. Anhand des Kennzeichens wurde die Anschrift des Halters des Kleinkraftrades im Elmsteiner Tal durch die Funkstreife aufgesucht. Dort konnte der 37-jährige Fahrer den Angaben nach gefunden werden. Dieser stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Weiterhin konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Hinzu kommt laut Polizei, dass bei der Kontrolle noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde. Eine Blutprobe wurde entnommen und mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Bei dem Auffahrunfall entstand ein geringer Sachschaden. © dpa-infocom, dpa:231005-99-457996/2

(dpa)