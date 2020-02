Polizei ermittelt „Fake News“-Schreiber : Coronavirus-Falschmeldung von Kaiserslauterer verfasst

Kaiserslautern „Kaiserslautern: Erster Coronavirusfall in Rheinland-Pfalz“ lautet die frei erfundene Überschrift. Mit offenbar einigem gestalterischen Geschick hat ein Mann aus Kaiserslautern eine Meldung von tagesschau.de täuschend echt verändert. Die Polizei hat den mutmaßlichen Urheber jetzt ermittelt.

Nach dem Verbreiten einer Falschmeldung über eine angebliche Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz hat die Polizei den mutmaßlichen Urheber der Nachricht ermittelt. Demnach habe ein 27-Jähriger aus Kaiserslautern die Meldung erstellt, um seiner Freundin zu imponieren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dies sei bereits am Montag geschehen. Am Dienstag habe er die gefälschte Seite von „tagesschau.de“ einem 28 Jahre alten Freund gezeigt. Dieser wiederum habe die Falschmeldung abfotografiert und über soziale Medien weiterverschickt. Gegen sie werde nun wegen Vortäuschens einer gemeinen Gefahr ein Strafverfahren eingeleitet.