„Polizei im Verhör“: Neuer Podcast erschienen

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Büchenbeuren Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist mit einem Podcast online gegangen. Unter dem Titel „Polizei im Verhör“ sind insgesamt zehn Folgen vorgesehen, in denen es um die tägliche Arbeit der verschiedenen Einheiten gehen soll, wie die Hochschule der Polizei am Montag mitteilte.

