Polizei holt „König von Kaiserslautern“ wieder herunter

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Ein betrunkener Mann hat sich auf der Statue des Kaiserbrunnens in Kaiserslautern zum „König“ erklärt und so die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. „Ich bin der König von Kaiserslautern“, grölte der 32-Jährige am Sonntag aus etwa fünf Metern Höhe, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Als die Polizisten ihn baten, bitte wieder herunterzukommen, weigerte sich der Mann.