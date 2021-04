Polizei hofft im Fall Birgit A. auf neue Hinweise

Büchenbeuren/Koblenz Nach dem Fund von sterblichen Überresten einer vor sechs Jahren vermissten Frau aus Nordrhein-Westfalen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Die aus Lohmar (Rhein-Sieg-Kreis) stammende Birgit A. hatte am Karsamstag 2015 ihre Arbeitsstätte am Flughafen Hahn verlassen, war aber nie zu Hause angekommen. Im November 2020 hatte ein Pilzsammler in einem Wald bei Büchenbeuren in Rheinland-Pfalz die sterblichen Überreste der Frau gefunden. Zunächst war unklar, ob die Frau Opfer eines Kapitalverbrechens geworden war oder einen tödlichen Unfall erlitten hatte.