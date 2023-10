Konflikte Polizei hat jüdische Einrichtungen verstärkt im Blick

Angesichts der Hamas-Angriffe auf Israel hat die Polizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland jüdische Einrichtungen stärker im Blick. „Die Polizei Rheinland-Pfalz bezieht die jüdischen Einrichtungen verstärkt in die Streifentätigkeit ein“, hatte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend mitgeteilt. Die Polizei bewerte „die Situation fortlaufend und steht mit den anderen Sicherheitsbehörden sowie den jüdischen Gemeinden und Verbänden im Austausch, um deren Mitglieder bestmöglich zu schützen“.