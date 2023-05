Mainz Polizei greift nach Attacken zu Schlagstock und Taser

Mainz · Sechs Polizisten sind bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei in der Mainzer Innenstadt in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Die Ordnungshüter waren per Notruf kurz nach Mitternacht zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern gerufen worden.

07.05.2023, 11:28 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Danach seien die Einsatzkräfte durch zwei Männer angegriffen und verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil die aus Hessen stammenden Männer sehr aggressiv gewesen seien, hätten die Beamten Schlagstock und Taser eingesetzt. Gegen die Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Bei dem Einsatz in der Mainzer Innenstadt war die Polizei nach eigenen Angaben mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Diese seien noch von weiteren Beamten umliegender Dienststellen unterstützt worden. © dpa-infocom, dpa:230507-99-594686/3

(dpa)