Unfall Polizei geht nach Kollision auf B9 weiter von Autorennen aus

Kettig (dpa/lrs) - Nach einem Unfall mit sieben Verletzten auf der Bundesstraße 9 geht die Polizei weiterhin von einem unerlaubten Autorennen aus. Die Beamten werten zur Ermittlung ein Video aus dem Auto eines Zeugen aus, sagte ein Sprecher der Polizei in Andernach. Ein Wagen mit zwei Kindern an Bord war laut Polizei am Samstag nahe Koblenz von der B9 abgekommen, über einen Grünstreifen gefahren und dort mit einem auffahrenden Auto kollidiert. In dem getroffenen Auto wurden vier Menschen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.