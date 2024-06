Messerattacke Polizei gedenkt des in Mannheim getöteten Kollegen

Rheinland-pfälzische Polizisten haben am Freitag an vielen Orten im Land des vor einer Woche in Mannheim getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Sie kamen um 11.34 Uhr - dem Zeitpunkt der Tat am vergangenen Freitag - vor Präsidien, Dienststellen oder auch auf öffentlichen Plätzen zusammen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Mainz sagte. Eine Delegation des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen nahm an der Gedenkveranstaltung im benachbarten Mannheim teil, wie eine Sprecherin des Präsidiums berichtete. Aufgerufen hatte zu der Gedenkminute unter anderem auch der Landesverband der Gewerkschaft der Polizei (GdP).