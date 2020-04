Polizei findet Schlagring bei Kontrollen wegen Party

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Enkenbach-Alsenborn Bei Kontrollen wegen einer vermeintlichen Party trotz Verbots aufgrund der Corona-Pandemie hat die Polizei in einer Wohnung einen Schlagring mit einem Einhandmesser sichergestellt. Eine Party habe in der Wohnung in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) hingegen nicht stattgefunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa