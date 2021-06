Brand in Kanzem : Leichenfund nach Feuer in Kanzem an der Mosel

Kanzem Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Kanzem im Kreis Trier-Saarburg haben Feuerwehrleute am Dienstag die Leiche eines Mannes entdeckt. Es handele sich bei dem Toten vermutlich um den 72 Jahre alten Bewohner des Hauses, teilte die Polizei mit.

