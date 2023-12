Südwestpfalz Polizei findet Drogen, Briefe und Pakete bei Postzusteller

Dahn · Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem Postzusteller im Landkreis Südwestpfalz Drogen und große Mengen an Postsendungen gefunden. Rund 100 Gramm Amphetamin, 70 Gramm Marihuana und Haschisch sowie „eine sehr große Anzahl von Briefen, Päckchen und Paketen“ wurden in der Wohnung sichergestellt, wie die Polizeidirektion Pirmasens am Mittwoch mitteilte.

27.12.2023 , 15:29 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa

Zuvor hatten Beamte den 29-jährigen Mann Mitte Dezember aufgesucht, da dieser seinen Führerschein trotz des verhängten Fahrverbots nicht abgegeben hatte. Dabei stellten sie laut Mitteilung fest, dass der Mann seinem Beruf als Postzusteller weiter nachgegangen und dabei Auto gefahren war. Zudem habe er zugegeben unter dem Einfluss von Amphetamin zu stehen. Bei der Durchsuchung seien neben den Drogen auch eine Feinwaage und typisches Verpackungsmaterial gefunden worden, hieß es weiter. Daher liege der Verdachte nahe, dass der Zusteller mit den Drogen gehandelt habe. Die Briefe, Päckchen und Pakete seien zum Großteil ungeöffnet gewesen. Es wurden Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten eingeleitet. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:231227-99-420041/2

(dpa)