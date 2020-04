Polizei findet betrunkenen Autofahrer schlafend im Bett

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Linz am Rhein Nach einer Trunkenheitsfahrt hat die Polizei einen Mann festgenommen - nachdem sie ihn aus seinem Bett geholt hatte. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, war der 37-Jährige nach einem Streit mit seiner Freundin mit dem Wagen zurück zu seiner Wohnung in Linz am Rhein gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa