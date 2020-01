Polizei: Festnahmen bei SEK-Einsatz in Ludwigshafen

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild.

Ludwigshafen Bei einer Polizeiaktion mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) sind in Ludwigshafen mehrere Menschen festgenommen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt am Montag mit.

