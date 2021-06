Polizei fasst Raser auf Autobahn: 100 km/h zu schnell

Ludwigshafen Ein junger Raser ist mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho von der Polizei auf der Autobahn nahe Ludwigshafen erwischt worden. Wie die Beamten in Neustadt am Mittwoch mitteilten, war der 20-Jährige am Dienstag mit 191 Kilometern pro Stunde über die A 650 gefahren, obwohl auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich 90 km/h gilt.