Spur führt ins Saarland : Polizei schnappt mutmaßlichen Drogendealer

Ensdorf/Kaiserslautern Auf frischer Tat ertappt haben Drogenfahnder einen 28 Jahre alten Saarländer, als er ein Kilogramm Marihuana über die Grenze nach Deutschland eingeführt hat. Er soll damit andere Drogenkuriere beliefert haben.

Wie die Polizei am Dienstag (4.) mitteilte, unternahm der 28-Jährige dafür regelmäßig Beschaffungsfahrten ins Ausland und brachte das Rauschgift illegal nach Deutschland.

Vor ein paar Tagen wurde der Saarländer bei der Rückkehr von einer solchen Fahrt in Ensdorf kontrolliert und an Ort und Stelle festgenommen. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten eine Tüte mit rund einem Kilo Marihuana.