Polizei erwischt zweimal betrunkene Autofahrerin

Das Blaulicht eines Polizeiauto leuchtet während eines Einsatzes. Foto: Marcus Führer/dpa/Symbolbild.

Rengsdorf Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden hat die Polizei eine betrunkene Autofahrerin erwischt. Nach einer Unfallflucht in Rengsdorf (Kreis Neuwied) am Freitagnachmittag kamen die Beamten einer 58-Jährigen auf die Spur, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Frau soll nicht nur geflohen sein - sie stand demnach auch deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und behielt den Führerschein der Frau ein.