Freizeitpark : Polizei ermittelt nach tödlichem Achterbahn-Unglück

Klotten Schock in einem Freizeitpark in Rheinland-Pfalz: Eine Frau stürzt aus der Achterbahn und stirbt. Noch ist unklar, wie es dazu kommen konnte.

Nach dem tödlichen Achterbahn-Unglück in einem Freizeitpark im Mosel-Ort Klotten dauern die Ermittlungen zur Unfallursache weiter an. Eine Frau war am Samstagnachmittag aus einer fahrenden Achterbahn gefallen und tödlich verletzt worden. Die 57-Jährige aus dem saarländischen St. Wendel starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Unglück hatte einen Großeinsatz von Rettungskräften zur Folge. Der Freizeitpark bleibt an diesem Sonntag geschlossen, wurde auf dessen Homepage angekündigt. Auch am Eingang des Parks hing am Abend ein Schild, dass auf die Schließung am Sonntag hinwies.