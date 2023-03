Altenkirchen Polizei ermittelt nach mutmaßlichen Hilferufen einer Frau

Hövels · Weil eine Frau mehrmals mutmaßlich nach Hilfe gerufen hat, ist die Polizei in Hövels (Kreis Altenkirchen) am Mittwochabend zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Gleich mehrere Anruferinnen und Anrufer hätten Schreie gemeldet, die vermutlich aus einem Waldgebiet nahe des Sportplatzes gekommen seien, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit.

23.03.2023, 07:36 Uhr

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Auch die alarmierte Streife habe die Rufe hören können, kurz darauf seien diese aber verstummt. Bei der anschließenden Fahndung auch mit einem Hubschrauber sei die Frau nicht gefunden worden, hieß es weiter. Mehreren Anwohnern fielen laut Mitteilung der Polizei ein Mann und eine Frau auf, welche angeblich nach einem Handy suchten. Zudem habe ein Anwohner berichtet, dass eine Frau auf seinem Grundstück geschrien habe - es habe sich jedoch nicht um Hilferufe gehandelt. Die Unbekannte habe sich kurz darauf entfernt. Ob es zwischen diesen Beobachtungen einen Zusammenhang gebe und es sich um ein und dieselbe Frau gehandelt habe, sei unklar, sagte der Sprecher. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. © dpa-infocom, dpa:230323-99-56255/2

(dpa)