Polizei bildet Ermittlungsgruppe nach Drohanrufen

Ludwigshafen Nach Drohanrufen in mehreren Hotels, Gaststätten und Krankenhäusern in Ludwigshafen, Limburgerhof und Mannheim hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe (EG) gebildet. Die „EG Anruf“ sei bei der Kriminalinspektion in Ludwigshafen angesiedelt, sagte eine Sprecherin der Polizei in der pfälzischen Stadt am Dienstag.

