Polizei befreit „weinende“ Puppe aus Kleidercontainer

Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Ludwigshafen Das vermeintliche Weinen eines Babys aus einem Kleidercontainer hat in Ludwigshafen zu einem Polizeieinsatz geführt - und sich schließlich als Geräusch einer Puppe herausgestellt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, hatte eine besorgte Anruferin die Polizei am Montagabend angerufen und vom deutlichen Weinen eines Kindes aus dem Container berichtet.

Weiterleiten Drucken Von dpa