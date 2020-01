Polizei beendet Schlägerei unter betrunkenen Männern

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild.

Frankenthal Die Polizei hat vor einer Kneipe in Frankenthal in der Pfalz eine Schlägerei unter drei Betrunkenen beendet. Die Männer im Alter von Mitte 40 wurden in der Nacht zum Samstag festgenommen. Inzwischen seien sie wieder auf freiem Fuß, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

